ВСУ деоккупировали в Покровске около 16 квадратных километров – Сырский
В течение последних нескольких недель бойцы Вооруженных сил Украины восстановили контроль над примерно 16 квадратными километрами территории в северной части Покровска (Донецкая область). Несмотря на интенсивное давление оккупантов, украинские военные продолжают держать оборону.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Дополняется...
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!