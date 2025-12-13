В ГУР показали эксклюзивные кадры штурмовых действий на Покровском направлении: удалось улучшить тактическое положение. Видео

Спецназовцы Главного управления разведки продолжают минусовать противника на самом горячем направлении фронта – Покровском. Там наши бойцы провели эффективные штурмовые действия, нанеся весомые потери оккупантам.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР. Там также показали эксклюзивные кадры слаженной работы защитников.

"На видео – эпизоды осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой участвовали спецподразделения ГУР", – говорится в сообщении.

Оккупантам не место на украинской земле

Во время операции украинские бойцы совершили штурм здания, в котором закрепились российские оккупанты, провели зачистку окопов, уничтожили вражеский дрон и оказали медицинскую помощь раненому.

В боевой работе принимали участие воины 6-го отряда специальных действий в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

В результате штурмовых действий и очистки определенных участков фронта воинам удалось улучшить тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые обороняют Покровско-Мирноградскую агломерацию.

"Вооруженная борьба продолжается!", – подчеркнули военные.

Стоит отметить, что по информации аналитиков ISW, ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Мирнограда (восток от Покровска). Об этом стало известно благодаря геолокационным записям от 11 декабря. При этом оккупанты перемещаются по Покровску в одиночку или парами, поскольку большие группы становятся легкой мишенью для украинских дронов.

Напомним, ГУР осуществило еще одну удачную операцию на территории оккупированного Крыма, где в результате авиарейда был уничтожен 1 транспортный самолет Ан-26 и 2 радиолокационные системы оккупантов. Защитники точным ударом вывели из строя левый турбовинтовой двигатель, фактически остановив полет еще до старта.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций совместно с повстанческим движением "Черная Искра" осуществили удачную операцию в Каспийском море, вблизи берегов Республики Калмыкия. В результате были поражены два российских судна, перевозивших военную технику и оружие.

