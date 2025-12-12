УкраїнськаУКР
У врага минус транспортник Ан-26 и две РЛС: воины ГУР провели удачную операцию в Крыму. Видео

Главное управление разведки МО Украины осуществило еще одну удачную операцию на территории оккупированного Крыма. В результате авиарейда был уничтожен 1 транспортный самолет Ан-26 и 2 радиолокационные системы оккупантов.

Об этом 12 декабря сообщили в ГУР. Там отметили, что враг готовил борт к вылету, однако планам не суждено было осуществиться.

Смелая операция украинской разведки

"Транспортник Ан-26 и две РЛС – "Призраки" ГУР в Крыму сожгли очередные дорогостоящие цели московитов", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, 10–11 декабря в Крыму снова было неспокойно. В частности, оккупанты готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном Ан-26 и уже запустили двигатели, однако осуществить незаконный вылет им не суждено было.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" точным ударом вывели из строя левый турбовинтовой двигатель, фактически остановив полет еще до старта.

Кроме того, в рамках этой операции бойцы ГУР также уничтожили две дорогостоящие радиолокационные системы – РЛС 55Ж6М "Небо-М" и замаскированную под купол РЛС 64Н6Е, которая обеспечивала работу вражеских комплексов С-300/С-400 и фактически была их "глазами".

В ведомстве отметили, что вооруженная борьба продолжается!

Напомним, ранее сообщалось, что за две недели украинские защитники из ГУР уничтожили восемь вражеских целей на временно оккупированном полуострове Крым. Среди них – самолет государства-агрессора Су-24. Также среди пораженных целей: радиолокационная станция 39Н6 "Каста-2Е2", БПЛА "Орион" и две РЛС 48Я6-К1 "Подлет".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций совместно с повстанческим движением "Черная Искра" осуществили удачную операцию в Каспийском море, вблизи берегов Республики Калмыкия. В результате были поражены два российских судна, перевозивших военную технику и оружие.

