Россия ударила по гражданскому судну в Черном море: на борту находились граждане Турции. Видео

13 ноября страна-агрессор Россия совершила очередное нападение на гражданских. Турецкое судно VIVA подверглось атаке российского БПЛА. Дрон попал в борт, когда корабль двигался по зерновому коридору.

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ. По информации военных, на борту судна находились 11 граждан Турецкой Республики.

По данным ВМС, российский беспилотник целенаправленно атаковал турецкое гражданское судно VIVA, которое перевозило подсолнечное масло из Украины в Египет. Удар оккупанты нанесли в Черном море, в морской экономической зоне Украины и за пределами действия систем противовоздушной обороны.

"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", – говорится в сообщении украинских военных.

В момент удара на борту находились 11 граждан Турецкой Республики. Никто из них не пострадал, а корабль продолжает движение в Египет.

По состоянию на сейчас Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины поддерживают связь с капитаном судна. В случае необходимости, морская поисково-спасательная служба готова оказать необходимую помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области и повредила гражданское судно в порту Черноморск. Атака произошла 12 декабря, после ночного удара по энергетической инфраструктуре Одессы. Там поврежден контейнерный перегружатель, а еще ранен работник частной компании.

Также в результате российского удара дронами-камикадзе по Измаилу в ночь на 17 ноября, у границы с Румынией произошел серьезный инцидент. Из-за угрозы взрыва турецкого газовоза в поселке Плаур уезда Тулча пришлось эвакуировать жителей.

