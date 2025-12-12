УкраїнськаУКР
Враг ударил по портам Одессы и Черноморска: повреждено судно, есть пострадавший. Фото, видео

Российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области и повредила гражданское судно в порту Черноморск. Атака произошла сегодня, 12 декабря, после ночного удара по энергетической инфраструктуре Одессы.

О происшествии президент Украины Владимир Зеленский написал в официальном канале, комментируя последствия российской атаки по югу страны. Зеленский подчеркнул, что удар по гражданскому судну не имел никакого военного смысла и в очередной раз подтверждает характер действий России против мирной жизни.

Президент отметил, что повреждение гражданского судна в порту Черноморск является очередным доказательством целенаправленных ударов по объектам, которые не имеют военного значения. По его словам, такие атаки свидетельствуют о нежелании России серьезно воспринимать возможности для дипломатии и стремление продолжать войну на уничтожение нормальной жизни в Украине.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла", – подчеркнул Зеленский.

В результате ракетного удара было повреждено гражданское судно, которое находилось в порту Черноморск. Власти и соответствующие службы работают над минимизацией последствий и защитой жизни людей. По словам президента, аналогичные меры безопасности принимают также в Одессе, Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах Донецкой области.

Зеленский подчеркнул, что реакция мира на такие удары напрямую влияет на то, прекратится ли желание Москвы продолжать войну. Он поблагодарил всех, кто распространяет правдивую информацию и давит на Россию ради достижения настоящего мира.

Интересно, что именно в это время, президент Турции Реджеп Эрдоган на Международном форуме мира в Туркменистане встретился с диктатором Путиным и призвал его о прекращении огня по энергетическим объектам и портам. Он заявил, что такое решение будет способствовать мирному урегулированию. Эрдоган уверен, что между Украиной и Россией может быть достигнут прогресс в направлениях, которые будут иметь практическую пользу для обеих сторон.

Атака на порты

Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре применив ударные дроны типа шахед и баллистические ракеты по территории двух портов. Ранения получил работник частной компании – ему оказывают медицинскую помощь, также зафиксировано повреждение контейнерного перегружателя.

В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, по предварительным данным, пострадавших нет. В то же время на борту одного из судов возник пожар, аварийные службы локализуют возгорание и проводят осмотр повреждений. Удар был направлен по гражданской логистике и торговому судоходству, которое обеспечивает перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков.

Сейчас идет оценка состояния объектов и судов, восстановительные мероприятия уже начали во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами. Атаки на гражданские порты, как отмечается, должны получать четкую международную реакцию с усилением защиты судоходства и давления на страну-агрессора.

Роль Турции в мирных переговорах РФ и Украины

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Европа должна помочь Украине принять определенные сложные решения, касающиеся окончания войны. Это нужно для того, чтобы избежать очередных потерь и "предотвратить катастрофу".

Незадолго до этого турецкий президент предложил возобновить Стамбульский процесс переговоров между украинскими и российскими представителями в новом, более широком формате. Турция готова предоставить площадку для дальнейших дипломатических шагов.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры в Стамбуле проходили еще в 2022 году, когда стороны обсуждали возможность прекращения огня. Однако после зверств российских военных в Буче и Ирпене любые разговоры о компромиссах были свернуты. С тех пор Москва не продемонстрировала ни одного шага, который можно было бы назвать мирным.

