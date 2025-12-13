'Враг не может продавить оборону': военные рассказали, что происходит в Покровске. Видео

Российские пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о якобы захвате всего Покровска. Однако это не соответствует действительности, захватчики лишь пытаются выдать желаемое за действительное. На самом же деле они не могут продавить украинскую оборону на севере города.

Так что все, чем остается оперировать врагу, это фото и видео из центральной части Покровска. Об этом сообщили на странице 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор – это еда. А Покровск – лишь незнакомое название на карте", – отметили там.

Что происходит в Покровске

Военные отметили – Силы обороны Украины контролируют север Покровска. Там противник потерял темп, одновременно продолжаются активные наступательные действия украинских подразделений для восстановления нашего контроля над каждым метром города.

Бойцы 425-й отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7-го корпуса БР ДШВ проводят штурмовые рейды на юг от железной дороги.

"Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинский флаг", – сказано в сообщении.

На опубликованных выше кадрах – приветствие украинских воинов из Покровска.

"Они разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов, которые пока могут двигаться в тумане ограниченным маршрутом на юг от железной дороги", – отметили в 7-м корпусе БР ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних нескольких недель бойцы Вооруженных сил Украины восстановили контроль над примерно 16 квадратными километрами территории в северной части Покровска. Несмотря на интенсивное давление оккупантов, украинские военные продолжают держать оборону.

