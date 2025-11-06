Оккупанты атаковали Богодухов на Харьковщине: среди пострадавших – беременная женщина и ребенок. Фото

Вечером 5 ноября российская террористическая армия нанесла серию ударов по городу Богодухов Харьковской области. Вследствие вражеской атаки в населенном пункте пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Для террора мирного населения россияне применили два беспилотника. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Последствия атаки

По данным прокуратуры, российские оккупанты нанесли удары около 20:00. В результате обстрела города повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия, где хранились зерновые культуры, а также жилые дома.

В результате атаки пострадали шесть человек. Один человек получил взрывное ранение, еще пять человек, среди которых мужчина, беременная женщина, 18-летний юноша и 10-летняя девочка, получили острую стрессовую реакцию.

При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Харьковской областной военной администрации уточнили, что в целом в течение суток враг активно применял по региону разные виды вооружения. В общей сложности россияне запустили 18 БПЛА типа "Герань-2", один FPV-дрон и еще 6 дронов, тип которых пока устанавливается.

В областной администрации отметили, что в Богодуховском районе повреждены 4 частных дома, 2 многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль и электросети.

Российская оккупационная армия в ночь на 9 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики запустили 135 дронов-камикадзе типа Shahed, силами противовоздушной обороны было уничтожено 108 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 5 ноября под атакой в очередной раз оказался город Новгород-Северский в Черниговской области. Россияне ударили по частным жилым домам дронами-камикадзе "Герань".

