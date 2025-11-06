Оккупанты атаковали Украину 135 БПЛА: силы ПВО сбили 108 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 9 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 108 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 135 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 90 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях

Напомним, 5 ноября российские захватчики массированно атаковали Каменское Днепропетровской области ударными БПЛА. Над городом одновременно фиксировали более 10 дронов, раздавались взрывы. Поврежден жилой дом, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 5 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Черниговской области. Под атакой в очередной раз оказался город Новгород-Северский. Россияне ударили по частным жилым домам дронами-камикадзе "Герань".

