Украинская РЭБ ни к чему: эксперт привел доказательства, что Россия направила свои дроны на Польшу, и объяснил цели агрессора

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал инцидент с пересечением польского воздушного пространства дронами Shahed-136. По его словам, сейчас активно распространяется нарратив о якобы виновной в этом Украине, мол, именно украинские РЭБ заставили дроны залететь в Польшу.

Коваленко отметил, что этот месседж активно продвигают российские медиа, используя польский язык и польские аккаунты в соцсетях, пытаясь интегрировать его в информационную среду Польши. Он также привел доказательства, что именно Россия направила свои дроны на Польшу.

"Сейчас крайне активно форсируется тема о том, что Shahed-136, которые залетели в Польшу, были под влиянием украинских РЭБ и в этом инциденте виновата именно Україна. Что самое интересное, эту тему очень активно форсируют российские площадки, активно интегрируя эту тему в информационную среду Польши, в частности, используя польский язык и польские аккаунты в социальных сетях. Но есть нюанс", – говорится в сообщении.

По словам эксперта, реальная работа украинских систем РЭБ против Shahed-136 заключается в подавлении управления дронами. В этом случае аппарат летит по прямой линии, без маневров и изменения высоты, пока не закончится топливо или его не собьют. Однако дроны, которые зашли в польское воздушное пространство, постоянно маневрировали и не пытались вернуться в Украину. Это свидетельствует, что их цели были предварительно заданы на территории Польши.

Коваленко добавил, что сначала группа дронов насчитывала более 20 аппаратов. Часть из них уничтожила украинская ПВО, остальные прорвались в Польшу.

"Поэтому сегодня ВС ВСУ берегли не только украинцев, но и поляков в прямом, а не переносном смысле", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, Россия в этой провокации имеет несколько целей одновременно. Во-первых, испытать прочность НАТО. Во-вторых, впервые за полвека поразить цели на территории страны Альянса, которая является ключевым логистическим узлом для Украины. И в-третьих, попытаться поссорить Украину с Польшей.

"Из всего вышеизложенного не трудно сделать не двусмысленные выводы", – резюмировал он.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск добавил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского повета Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

