Вследствие удара дроном по блокпосту на Харьковщине пострадали двое полицейских и трое нацгвардейцев: подробности

Армия страны-агрессора России нанесла удар дроном "Молния" по одному из блокпостов на Харьковщине. Вследствие атаки пострадали двое полицейских и трое военных Национальной гвардии – они получили контузии.

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Об этом рассказал начальник полиции Харьковщины Петр Токарь в эфире "Суспільного". По его словам, оккупанты атаковали блокпост, на котором несут службу полицейские и нацгвардейцы.

Двое полицейских и трое военнослужащих Нацгвардии из-за удара РФ получили контузии.

"Каждый взрыв эквивалентом от трех до пяти килограммов влечет за собой ударную волну и всем полицейским, которые попадают в зону удара, выставляется диагноз "акубаротравма" со всеми сопутствующими последствиями. Это может быть поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов", – сказал Петр Токарь.

Он добавил, что сейчас пострадавшие чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь.

"Я думаю, в ближайшее время они снова станут в строй и будут помогать своим коллегам", – сказал начальник полиции области.

Как сообщал OBOZ.UA, утром оккупанты атаковали маршрутку и жилые кварталы в Херсоне. В результате вражеских ударов пострадали десять человек.

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