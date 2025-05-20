Оккупанты ударили по автобусу и жилым кварталам Херсона: пострадали десять человек. Фото и видео
Во вторник, 20 мая, российские оккупационные войска атаковали Херсон, в результате чего пострадали мирные жители. Всего за несколько часов российские войска обстреляли маршрутный автобус и жилые кварталы города.
Среди раненых - как пассажиры общественного транспорта, так и жители многоэтажек. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин и Херсонская прокуратура.
Около семи часов российский беспилотник атаковал маршрутный автобус №5. Внутри были пассажиры - люди, которые просто ехали на работу или по делам. В результате удара пострадали пятеро - среди них водитель и еще четверо пассажиров. У всех - минно-взрывные травмы, контузии, некоторые получили ранения от осколков.
Уже через полтора часа, около 08:30, оккупанты открыли артиллерийский огонь по жилым районам города. Снаряд попал рядом с многоэтажкой в Корабельном районе.
В доме выбиты окна, повреждены фасады, балконы. В момент взрыва дома находились 45-летний мужчина и 68-летняя женщина - оба получили ранения от стекла и взрывную травму. Медики оказали им помощь на месте.
По состоянию на 10:00 количество раненых возросло до десяти. Большинство из них - мирные жители, среди которых есть и пожилые люди.
Правоохранители уже начали расследование. Прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи документируют последствия обстрела.
В воскресенье, 18 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Херсона. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще три человека получили ранения.
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