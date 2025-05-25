В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, есть пострадавшие

В Николаеве ночью 25 мая, во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Тревогу в регионе объявили в 22:04, но о взрывах в городе и пострадавших стало известно только в три часа ночи.

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В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных дронов РФ. Также в 00:45 николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил об угрозе дронов для города.

Уже в 01:17 глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что работают экстренные службы, а также о зафиксированных вызовах "скорой" помощи.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о повреждениях в жилом секторе.

"Работаем, оцениваем последствия. Больше информации позже", – пообещал он.

И уже в три часа ночи Виталий Ким отметил, что сейчас известно о двух пострадавших, они госпитализированы.

Местные жители рассказывают, что дрон оккупантов попал в жилую многоэтажку, на месте вспыхнул пожар.

Сейчас тревога в области, как в и других областях Украины, продолжается. По небу Херсонщины и Николаевщины, кроме вражеских дронов, летят ракеты оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле российские оккупационные войска (также вечером) атаковали Николаев реактивным беспилотником неустановленного типа. Тогда на месте прилетов вспыхнул пожар, загорелись склады с бытовыми товарами частного предприятия.

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