УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

Ольга Липич
War
2 минуты
393
По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 17 апреля, атаковали Николаев реактивным беспилотником неустановленного типа. На месте прилетов вспыхнул пожар.

Видео дня

Загорелись склады с бытовыми товарами частного предприятия. О последствиях вражеской атаки рассказали на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото
По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил атаку и отметил, что враг применил для удара реактивный БПЛА неизвестного типа. Предварительно обошлось без пострадавших.

По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

"Николаев. Прилет реактивного БПЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что жилой сектор не поврежден.

По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото
По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

В ГСЧС добавили, что из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв.м. К его ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники.

По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

"Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет", – проинформировали спасатели.

По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля российская армия сбросила авиационную бомбу на здание в Купянске (Харьковская область). Пострадала 72-летняя женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!