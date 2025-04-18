По Николаеву враг ударил неизвестным дроном, на складах разразился масштабный пожар. Фото

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 17 апреля, атаковали Николаев реактивным беспилотником неустановленного типа. На месте прилетов вспыхнул пожар.

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Загорелись склады с бытовыми товарами частного предприятия. О последствиях вражеской атаки рассказали на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил атаку и отметил, что враг применил для удара реактивный БПЛА неизвестного типа. Предварительно обошлось без пострадавших.

"Николаев. Прилет реактивного БПЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что жилой сектор не поврежден.

В ГСЧС добавили, что из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв.м. К его ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники.

"Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет", – проинформировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля российская армия сбросила авиационную бомбу на здание в Купянске (Харьковская область). Пострадала 72-летняя женщина.

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