В четверг, 17 апреля, российская армия сбросила авиационную бомбу на дом в Купянске (Харьковская область). Пострадала 72-летняя женщина. Информация о других раненых уточняется.

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Об этом сообщили правоохранители. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения "Военного преступления" (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 17 апреля около 16:35 вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли авиационный удар по городу Купянск. Попадание – по девятиэтажному жилому дому. От взрыва также повреждены по меньшей мере еще 10 соседних многоквартирных домов в этом жилом квартале", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что для атаки враг использовал ОДАБ-1500 – объемно-детонирующую авиационную бомбу.

"Несмотря на сложные условия безопасности, прокуроры совместно со следователями полиции принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ", – резюмировали правоохранители.

Напомним, что утром четверга, 17 апреля, российские оккупационные войска совершили атаку на Днепровский район Херсона. Захватчики сбросили взрывное устройство с беспилотника на автомобиль скорой помощи.

Вечером того же дня террористы снова обстреляли город. В этот раз авиабомбами. Во время атаки погибли два человека, ранен подросток.

Кроме того, утром 16 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона. Враг применил управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе раздалась серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 30 пострадавших.

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