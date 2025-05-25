Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и держит в Черном море ракетоносители: есть угроза пуска крылатых ракет

В ночь на воскресенье, 25 мая, страна-агрессор Россия подняла в небо свою стратегическую авиацию. Известно о взлете по меньшей мере семи бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Также в небе три бомбардировщика Ту-160.

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Об этом информируют мониторинговые каналы. Ориентировочный выход Ту-95МС на пусковые рубежи в Саратовской области – 03:00, в Каспийском море – 03:45.

Также в акваторию Черного моря враг вывел два ракетоносителя с общим боезапасом до 12 крылатых ракет "Калибр", сообщили в ВМС ВСУ. Позже добавилось еще два ракетоносителя, общий боезапас увеличился до 28 ракет.

Кроме того, продолжается атака ударных БПЛА типа Shahed, в регионах работают силы противовоздушной обороны. А в Воздушных силах ВСУ в 23:49 предупредили об угрозе применения россиянами баллистики с северо-востока.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавшие.

Российские оккупационные войска атаковали Киев и область около двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. Вследствие дроновой атаки есть восемь травмированных в Киеве, еще двое – в Броварском районе Киевской области.

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