Над Украиной обезвредили 45 ракет и 266 дронов РФ: в результате массированной атаки пострадали большинство областей

Силы обороны в ночь на 25 мая отбили массированную российскую атаку на мирные города Украины, сбив 45 крылатых ракет и обезвредив 266 беспилотников различных типов. Страна-агрессор в целом применила 367 средств, вторые сутки подряд устроив комбинированное нападение.

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В результате попаданий и падений обломков вражеских целей пострадали большинство областей страны: зафиксированы разрушения на десятках локаций, есть жертвы и пострадавшие. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что вражеская атака началась с 20:40 минувших суток, с тех пор россияне осуществили комбинированный удар по Украине с применением:

– девяти баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (район пусков – Курская обл. РФ);

– 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр" с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков – Саратовская обл., акватория Черного моря);

– одной крылатой ракеты Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

– четырех управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пуски с северного направления);

– 298 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", а две ракеты Х-59/69 локально потеряны.

Также в результате боевой обезврежено 266 вражеских дронов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны: 139 были сбиты огневыми средствами поражения, 127 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

В результате массированной вражеской атаки известно о жертвах и пострадавших, многочисленных разрушениях, повреждениях, пожарах в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Одесской областях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях. К сожалению, этой ночью из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети... Выражаем соболезнования родным погибших и пострадавшим", – отметили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, во время предыдущей атаки, в ночь на 24 мая, Россия применила 264 средства нападения, в том числе 14 баллистических ракет и 250 беспилотников. Защитники неба в целом сбили шесть ракет и 128 дронов, еще 117 БПЛА были локально потеряны/подавлены РЭБ. Основным направлением этой атаки была Киевщина, пострадали еще ряд областей.

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