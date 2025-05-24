Россия запустила по Украине 250 дронов и 14 баллистических ракет: защитники неба обезвредили 251 цель

Силы обороны Украины в ночь на 24 мая отбили массированную атаку России, которая применила для этого 264 средства нападения, в том числе баллистику. Защитники неба сбили шесть ракет и 128 дронов, имитационные БПЛА были обезврежены.

Видео дня

Российское воздушное нападение, которое продолжалось с 20:30 минувших суток, привело к повреждениям и травмированным в Киеве, также пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ и областных военных администрациях.

Отмечается, что агрессор запустил по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из районов Таганрога, Ейска, Брянска (РФ) и временно оккупированного Крыма: они атаковали Киев, Днепропетровщину, Одесщину и Запорожскую область.

Также в течение ночи военные преступники направили 250 беспилотников – ударных типа Shahed и различные дроны-имитаторы с таких направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Крым. Основным направлением этой вражеской дроновой атаки стала столица Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 защитники сбили шесть баллистических ракет в воздушном пространстве Киева и обезвредили 245 БПЛА на востоке, севере, юге, в центре страны. Из них 128 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 117 – локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев: зафиксированы повреждения домов и зданий, авто в Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Оболонском районах столицы. Пострадали восемь человек.

Кроме этого, пострадали три человека на Киевщине. В Броварском, Бориспольском, Обуховском, Вышгородском, Бучанском районах повреждены частные дома, авто, магазины, сервисный центр, АЗС, предприятие.

В Днепропетровской области агрессор атаковал Синельниковщину: нанес ракетный удар по Николаевской громаде, в результате которого пострадал мужчина, поврежден частный дом и хозяйственная постройка.

Из-за атаки российских БПЛА пострадали громады в Харьковской области. Во время российского воздушного нападения на Николаевщине защитники неба уничтожили десять "Шахедов", а на Черкасщине сбили два вражеских дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 мая Силы обороны обезвредили 150 российских дронов: 91 был сбит, 59 – локально потеряны/подавлены РЭБ. Из-за атаки РФ пострадали девять областей Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!