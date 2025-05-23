Защитники неба сбили 91 дрон РФ: в Воздушных силах рассказали об атаке и последствиях

В ночь на 23 мая Россия атаковала наше государство баллистической ракетой и 175 беспилотниками различных типов, Силы обороны Украины обезвредили над рядом областей 150 российских ударных и имитационных дронов. В то же время в результате действий врага пострадали 9 областей.

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Очередная атака продолжалась с 22:30 минувших суток. Детали о ее отражении рассказали в Воздушных силах ВСУ.

С вечера минувших суток враг начал очередную воздушную атаку на Украину. Россияне запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также атаковали 175 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, западе севере, севере, юге и в центре страны. 91 – сбит огневыми средствами поражения, 59 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая область, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области", – подвели итоги сложной ночи и утра в Воздушных силах.

В Полтавской области в результате прямого попадания и падения обломков дронов уничтожено здание одного из предприятий в Кременчугской громаде. Возник пожар, взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств, а также линии электропередач.

В Полтавском районе обломками дронов тоже зацепили линии электропередач, что привело к временному отключению света. Кроме этого, повреждено остекление окон одного из зданий на территории детского оздоровительного учреждения.

На рассвете в пятницу вражеские беспилотники атаковали Буковину и Прикарпатье. В Черновицкой области было уничтожено несколько целей, но в результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов.

В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении зданий и транспортных средств в Коломыйском районе.

В пригороде Одессы из-за атаки БПЛА поврежден частный дом, там пострадал мужчина.

На Киевщине под ударом российских дронов оказался жилой сектор в Обуховском районе: спасатели быстро ликвидировали пожар, возникший в одном из домов; повреждения получили пять частных домов, гараж, хозяйственная постройка, транспортные средства.

По данным Днепропетровской ОВА, этой ночью защитники неба уничтожили над областью четыре беспилотника. В результате атаки в Самаровском районе загорелось здание, которое не эксплуатировалось.

На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки, 22 мая, защитники неба Украины обезвредили 112 российских дронов: 74 сбили, а 38 были локально потеряны/подавлены РЭБ. Враг ударил баллистической ракетой по Харькову, в результате дроновой атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина и Донетчина.

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