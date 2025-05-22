Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: обезврежено 112 БПЛА, пострадали четыре области

Силы обороны ночью и утром 22 мая обезвредили над Украиной 112 дронов, запущенных военными преступниками из России. В результате действий врага, который также ударил баллистикой, пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина и Донетчина.

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Имитационные же БПЛА не нанесли вреда благодаря работе защитников неба. Атака продолжалась с 00:30 четверга, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, враг совершил удар баллистической ракетой "Искандер-М" из района Таганрога, РФ. Кроме этого, запустил 128 беспилотников (типа Shahed и имитаторов) с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 украинской противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских БПЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. Из них 74 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, а 38 – локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В ночь на 22 мая страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Харькову: в Холодногорском районе повреждены жилые дома, автомобиль, линии уличного электроснабжения, труба газоснабжения; два человека получили острую реакцию на стресс.

На территории Днепропетровской области ночью было сбито 11 российских дронов. Из-за массированной атаки БПЛА в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Также возникло несколько пожаров, задело надворную постройку и линию электропередач.

На Николаевщине уничтожено 18 дронов типа Shahed. В ОВА отметили, что информации о пострадавших не поступало, повреждений не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 мая защитники неба уничтожили 63 вражеских БПЛА (ударных и имитационных) на востоке, севере и в центре Украины. В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.

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