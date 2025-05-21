Ночью над Украиной ПВО обезвредила 63 из 76 вражеских дронов: от ударов пострадали Сумщина и Харьковщина

В ночь на 21 мая Россия вновь атаковала Украину с воздуха, запустив 76 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 63 из них: сбито 22 дрона, еще 41 не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в двух регионах нашего государства. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку вражеские войска начали с 00.30 21 мая. В течение ночи россияне атаковали 76-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, которые запускали из российских Курска, Орла и Брянска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 63 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 41 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина", – констатировали в Воздушных силах.

Так, в Сумах в результате ночной атаки зафиксировано попадание на территории двух предприятий: по одному из них, как рассказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, прилетели пять "Шахедов", по второму – два.

На местах работают соответствующие службы, по состоянию на 05:12 начальник Сумской ОГА Олег Григоров сообщил о пострадавшем.

"Этим утром Сумы под атакой российских БПЛА. Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач. В результате ударов возникли пожары. Предварительно известно об одном пострадавшем. Часть областного центра обесточена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – отметил он.

Напомним, накануне вечером стало известно, что Россия нанесла ракетный удар по Шосткинской громаде.

Целью было неназванное предприятие, там повреждена инфраструктура. Местные власти заявили о спасательной операции. Также разрушениям подверглись семь жилых домов и детский сад.

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