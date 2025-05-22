Оккупанты атаковали Черкасщину дронами, пострадали три человека: появились подробности и фото

Страна-агрессор Россия во время атаки на Украину 22 мая направила ударные дроны также на Черкасскую область. Защитники неба сбили шесть беспилотников, из-за падения обломков повреждены дома и электроопоры.

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Несколько человек получили острую реакцию на стресс. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"С утра наши защитники защищали Черкасскую область от российских дронов. В пределах нашей территории обезвредили шесть воздушных целей врага", – отметил он.

По предварительным данным, в Звенигородском районе обломками БПЛА повреждены два частных дома, несколько автомобилей и электроопоры.

За помощью к медикам обратились три человека. У них – острая реакция на стресс, госпитализация не понадобилась.

"Энергетики проводят восстановительные работы. Обследование территории продолжается", – добавил глава ОВА.

В Нацполиции сообщили, что правоохранители обследуют территории и документируют последствия атаки врага в Черкасской области. Взрывотехники полиции изымают обломки российских дронов. Военные преступления расследуются СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, что во время дроновой атаки РФ ночью и утром 22 мая Силы обороны Украины обезвредили 112 ударных и имитационных дронов. В частности, 74 БПЛА были сбиты огневыми средствами поражения, а 38 – локально потеряны/подавлены РЭБ. Сообщалось о повреждениях на Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине и Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая в Черкассах из-за атаки дронов РФ было повреждено общежитие и пострадал человек. Возникло пять пожаров по разным адресам в городе.

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