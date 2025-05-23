Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото

В ночь с 22 на 23 мая российская оккупационная армия устроила массированную атаку беспилотниками на Полтавщину. В результате попаданий и падения обломков возник пожар и было уничтожено здание предприятия, есть травмированный.

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Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. Он добавил, что взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств.

"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку БпЛА. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС", – говорится в сообщении.

По словам главы Полтавской ОВА, из-за повреждений линий электропередач почти в 2 тыс. потребителей отсутствует свет.

"Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередач. В настоящее время без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", – подчеркнул Когут.

Из-за повреждений линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе более 270 абонентов остались без света. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, 22 мая Россия во время атаки на Украину направила ударные беспилотники на Черкасскую область. Защитники неба сбили шесть дронов, из-за падения обломков повреждены дома и электроопоры. Несколько человек получили острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне утром 22 мая атаковали город Константиновка и поселок Райгородок. В обоих населенных пунктах обстрелы убили мирных жительниц. Двое гражданских погибли и еще двое получили ранения.

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