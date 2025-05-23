УкраїнськаУКР
русскийРУС

Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото

Катя Поплюйко
War
2 минуты
3,3 т.
Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото

В ночь с 22 на 23 мая российская оккупационная армия устроила массированную атаку беспилотниками на Полтавщину. В результате попаданий и падения обломков возник пожар и было уничтожено здание предприятия, есть травмированный.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. Он добавил, что взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств.

"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку БпЛА. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС", – говорится в сообщении.

Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото
Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото

По словам главы Полтавской ОВА, из-за повреждений линий электропередач почти в 2 тыс. потребителей отсутствует свет.

"Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередач. В настоящее время без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", – подчеркнул Когут.

Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото

Из-за повреждений линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе более 270 абонентов остались без света. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото
Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото
Оккупанты массированно атаковали Полтавщину дронами: произошел пожар, есть пострадавший. Фото

Напомним, 22 мая Россия во время атаки на Украину направила ударные беспилотники на Черкасскую область. Защитники неба сбили шесть дронов, из-за падения обломков повреждены дома и электроопоры. Несколько человек получили острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне утром 22 мая атаковали город Константиновка и поселок Райгородок. В обоих населенных пунктах обстрелы убили мирных жительниц. Двое гражданских погибли и еще двое получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!