Оккупанты ударили по Константиновке и Райгородку на Донетчине: есть погибшие и раненые. Фото

Войска Российской Федерации утром 22 мая атаковали город Константиновка и поселок Райгородок. В обоих населенных пунктах обстрелы убили мирных жительниц. Двое гражданских погибли и еще двое получили ранения.

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По информации Донецкой областной прокуратуры, по Константиновке враг ударил из ствольной артиллерии. По Райгородку – БПЛА "Ланцет".

В 07:30 из-за обстрела Константиновки в собственном доме получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 54-летняя женщина.

27-летняя дочь погибшей получила минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, раны головы, шеи, ног.

В 10:35 в Райгородке враг попал дроном вблизи местного магазина. Погибла 51-летняя продавщица киоска.

Ранена еще одна мирная жительница 39 лет. Она торговала на рынке. Женщину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Прокуроры документируют последствия вражеских атак. Начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны ночью и утром 22 мая обезвредили над Украиной 112 из 128 дронов, запущенных из России. Также агрессор применил баллистику. Пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Черкасщина, Николаевщина, Донетчина.

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