Россия ночью атаковала Украину рекордными почти тремя сотнями дронов: 88 БпЛА сбиты, еще 128 – не достигли целей

В ночь на 18 мая Россия вновь атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 273 БпЛА, силы ПВО сбили 88 из них, еще 128 не достигли целей.

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Последствия российской атаки зафиксированы в трех регионах нашего государства. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

На этот раз воздушную атаку на Украину враг начал еще с 16:00 накануне, 17 мая. С тех пор и до утра воскресенья, 18 мая, захватчики запустили из районов российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск 273 ударных дрона типа "Шахед" и беспилотников различных типов.

Это – рекордное количество вражеских дронов, запущенных за сутки, с 23 февраля, когда враг задействовал во время одной атаки 267 БпЛА.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Благодаря работе сил ПВО не достигли своих целей 216 вражеских средств поражения.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 88 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 128 беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). 1 вражеский БпЛА – в воздухе, боевая работа продолжается!" – отметили в Воздушных силах.

Там добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

Напомним, накануне вечером стало известно, что российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате вражеских ударов поврежден магазин, погибла женщина, есть раненые.

А утром 17 мая россияне с помощью дрона атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья Сумской области. Погибли девять человек, направлявшихся на эвакуацию, есть также раненые, часть из них – в тяжелом состоянии. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди погибших от целенаправленного российского террора – целая семья.

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