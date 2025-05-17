Среди погибших – целая семья: Зеленский отреагировал на удар врага по автобусу в Сумской области и призвал к давлению на Россию. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по автобусу в Сумской области, который произошел утром 17 мая. Он отметил, что в результате атаки погибли 9 человек, среди которых целая семья, также известно о 7 раненых.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"В больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают нужную помощь. К сожалению, есть погибшие – девять человек. Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара", – отмечается в сообщении.

Дополняется...