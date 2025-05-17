Оккупанты атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья на Сумщине: 9 людей погибли, есть пострадавшие. Фото

Утром 17 мая российские войска атаковали Сумскую область. Вблизи Белополья они нанесли удар по рейсовому автобусу.

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Девять человек погибли, еще четверо пострадали. Об очередном военном преступлении захватчиков рассказали в Сумской областной военной администрации.

"Россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья (райцентр, расположенный менее чем в 10 км до ближайшей точки границы с Россией. – Ред.). Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры, на место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь", – отметили в ОВА в 06:51.

Количество пострадавших от российского удара там пока не назвали, пообещав обнародовать соответствующую информацию позже, после уточнения.

Около 07:20 начальник Сумской ОГА Олег Григоров рассказал больше о последствиях российского теракта. Он сообщил, что в результате удара по автобусу, который враг нанес в 06:17 утра, погибли восемь человек. Еще пятеро пострадали. Раненых гражданских госпитализируют в больницы.

"Был нанесен удар, предварительно, средством поражения "Ланцет" по рейсовому автобусу, который перевозил гражданских по маршруту Белополье – Сумы. Удар был нанесен на выезде из города Белополье. В результате этого бесчеловечного удара есть погибшие и есть раненые", – сказал чиновник, добавив, что на месте работают экипажи "скорой", ГСЧС и полиция.

Уже в 07:38 в Национальной полиции рассказали, что количество жертв удара возросло.

"Сегодня город Белополье Сумской области подвергся очередному акту жестокого террора со стороны России. Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Предварительно погибли девять человек, еще четверо – получили ранения. Это не просто очередной обстрел – это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", – отметили в Нацполиции.

На месте продолжается спасательная операция. Также там работают работают следственно-оперативные группы полиции.

"Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности!" – подчеркнули правоохранители.

Напомним, накануне, 16 мая под вражеский обстрел в Донецкой области попали энергетики ДТЭК. Поврежден служебный автомобиль, люди же, к счастью, не пострадали.

Зато в результате российского удара по Купянску в пятницу погибла женщина и пострадали четверо мужчин.

А в Одесской области, которую враг атаковал ударными беспилотниками, пострадали три человека. Одна из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.

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