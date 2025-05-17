Оккупанты атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья на Сумщине: 9 людей погибли, есть пострадавшие. Фото
Утром 17 мая российские войска атаковали Сумскую область. Вблизи Белополья они нанесли удар по рейсовому автобусу.
Девять человек погибли, еще четверо пострадали. Об очередном военном преступлении захватчиков рассказали в Сумской областной военной администрации.
"Россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья (райцентр, расположенный менее чем в 10 км до ближайшей точки границы с Россией. – Ред.). Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры, на место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь", – отметили в ОВА в 06:51.
Количество пострадавших от российского удара там пока не назвали, пообещав обнародовать соответствующую информацию позже, после уточнения.
Около 07:20 начальник Сумской ОГА Олег Григоров рассказал больше о последствиях российского теракта. Он сообщил, что в результате удара по автобусу, который враг нанес в 06:17 утра, погибли восемь человек. Еще пятеро пострадали. Раненых гражданских госпитализируют в больницы.
"Был нанесен удар, предварительно, средством поражения "Ланцет" по рейсовому автобусу, который перевозил гражданских по маршруту Белополье – Сумы. Удар был нанесен на выезде из города Белополье. В результате этого бесчеловечного удара есть погибшие и есть раненые", – сказал чиновник, добавив, что на месте работают экипажи "скорой", ГСЧС и полиция.
Уже в 07:38 в Национальной полиции рассказали, что количество жертв удара возросло.
"Сегодня город Белополье Сумской области подвергся очередному акту жестокого террора со стороны России. Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Предварительно погибли девять человек, еще четверо – получили ранения. Это не просто очередной обстрел – это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", – отметили в Нацполиции.
На месте продолжается спасательная операция. Также там работают работают следственно-оперативные группы полиции.
"Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности!" – подчеркнули правоохранители.
Напомним, накануне, 16 мая под вражеский обстрел в Донецкой области попали энергетики ДТЭК. Поврежден служебный автомобиль, люди же, к счастью, не пострадали.
Зато в результате российского удара по Купянску в пятницу погибла женщина и пострадали четверо мужчин.
А в Одесской области, которую враг атаковал ударными беспилотниками, пострадали три человека. Одна из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.
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