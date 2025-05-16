Оккупанты ударили по Купянску: погибла женщина, пострадали четверо мужчин

Войска страны-агрессора России утром в пятницу, 16 мая, ударили FPV-дроном по Купянску Харьковской области. Вследствие атаки погибла 55-летняя женщина, четверо мужчин получили ранения.

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О последствиях удара сообщил руководитель Харьковской обласной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, оккупанты атаковали Купянск около 8:00 утра.

Все пострадавшие – работники местной коммунальной службы.

"55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин – 58, 49, 40 и 53 лет – получили ранения, трое из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

Предварительно, россияне применили FPV-дрон.

Также поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству, сообщил руководитель Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 мая РФ вновь массированно атаковала Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 112 дронов. Силы ПВО сбили 73 БПЛА, еще 36 локально потеряно.

Атаке подверглись Киев, где в Святошинском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар, а также Одесчина – там пострадали трое гражданских.

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