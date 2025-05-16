Россия ударила по Украине 112 дронами: большинство вражеских БПЛА сбила ПВО, пострадали 5 областей

В ночь на 16 мая Россия снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 112 БПЛА.

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Силы ПВО сбили 73 вражеских дрона, еще 36 локационно потеряны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную массированную дроновую атаку захватчики начали в полночь. С тех пор и до утра они запустили из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска 112 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 73 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области", – отметили в Воздушных силах.

По словам главы Черкасской ОГА Игоря Табурца, только над этим регионом в течение ночи было уничтожено 32 вражеских дрона.

"Обошлось без травмированных. Обращений от населения о повреждении имущества пока тоже нет. Обследование территории продолжается", – отметил утром чиновник.

На Черниговщине тревога продолжалась почти всю ночь.

"В результате взрыва БпЛА в селе Прилуцкого района поврежден жилой дом. Разрушена крыша, повылетали окна. К счастью, обошлось без пострадавших. Под ударами россиян этой ночью – Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы", – заявил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Работала ночью ПВО и на Полтавщине.

"В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском и Полтавском районах повреждена кровля хозяйственной постройки и остекление жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что под ударами войск РФ минувшей ночью оказались Киев и Одесская область: в столице произошел пожар, а в южной области пострадали трое гражданских.

Напомним, ранее в полиции рассказали о последствиях очередной атаки РФ на Киевщину накануне. Так, в Фастовском районе были повреждены два дома и забор. А в Вышгородском районе горел недостроенный частный дом.

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