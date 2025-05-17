Оккупанты атаковали Донетчину: поврежден магазин, погибла женщина, есть раненые. Фото

В субботу, 17 мая, российские оккупационные войска продолжили обстреливать Донецкую область. FPV-дроном враг атаковал село Яблоновка Ильиновской громады в Краматорском районе, там погибла 27-летняя женщина.

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Также вследствие атаки РФ поврежден магазин. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Также беспилотником войска РФ ударили по гражданской машине в Андреевской громаде. Вследствие этого пять человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Били оккупанты и по Покровску – там двое раненых, в Мирнограде вследствие атак РФ в течение суток ранения получил один человек.

"Вся Донецкая область – под постоянными обстрелами. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 мая российские войска атаковали Сумскую область. Вблизи Белополья они нанесли удар по рейсовому автобусу, который осуществлял эвакуацию гражданских из прифронтовой зоны. Девять человек погибли, еще семь пострадали.

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