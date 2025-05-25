Хмельнитчина была под российским обстрелом: четверо погибших, разрушены жилые дома

Ночью 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Под ударом оказалась в том числе Хмельницкая область.

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Там вследствие российских ударов погибло 4 человека. Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В результате ночных ударов РФ в Хмельницкой области потерпела разрушение гражданская инфраструктура. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

По предварительной информации, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт. Подробная информация о последствиях российских ударов уточняется. К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.

Напомним, ночью 25 мая Россия атаковала Николаев ударными дронами, убив 77-летнего мужчину. Попадание произошло по пятиэтажному дому: пять человек пострадали, в том числе подросток.

Ранее сообщалось, что вторую ночь подряд страна-террорист Россия массированно атаковала Киев и область ракетами и дронами. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары, пострадали девять человек.

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