В Николаеве вражеский БПЛА попал в пятиэтажку: есть погибший. Фото и видео

Ночью 25 мая Россия атаковала Николаев ударными дронами, убив 77-летнего мужчину. Попадание произошло по пятиэтажному дому: пять человек пострадали, в том числе подросток.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. В ГСЧС показали кадры разрушений.

"Ранены пять человек. Среди них 17-летний парень, он в тяжелом состоянии. Две женщины госпитализированы, тоже тяжелые. Двум людям помощь оказана на месте", – уточнил начальник ОВА.

По данным ГСЧС, в результате ночной атаки БПЛА произошло попадание в жилой многоквартирный дом, где вспыхнул пожар.

По состоянию на 06:00 воскресенья спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г. р. Также они провели эвакуацию 210 жителей.

На месте попадания разрушены два этажа пятиэтажки, остальные – повреждены. Из-под завалов были спасены две женщины: одна госпитализирована в тяжелом состоянии, другой поддержку оказали психологи.

"Привлечено 45 спасателей, девять единиц техники, экстренные службы, Красный Крест, полицию. Пиротехники обследовали три локации – опасных предметов не обнаружено", – рассказали в ГСЧС Николаевщины о ликвидации последствий вражеской атаки.

Известно, что тревогу на Николаевщине из-за угрозы ударов РФ объявили в 22:04 субботы, а о взрывах в облцентре и пострадавших стало известно в три часа ночи. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о повреждениях в жилом секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля российские оккупационные войска атаковали Николаев реактивным беспилотником неустановленного типа. На месте попадания загорелись склады с бытовыми товарами частного предприятия.

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