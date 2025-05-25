В Житомирской области в результате атаки армии России погибли трое детей. Фото с места

Ночью 25 мая российская террористическая армия убила в Житомирской области троих детей. Жертвами путинских захватчиков стали несовершеннолетние в возрасте 8, 12 и 17 лет.

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Тела детей пришлось доставать из-под завалов дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, всего на Житомирщине ночью пострадали 10 человек. Сотрудники ГСЧС спасли восьмерых мирных жителей, их госпитализировали.

В результате вражеской атаки разрушены и повреждены частные дома. В Бердичевском районе пострадали 2 человека, в том числе один ребенок. Там повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь. К ликвидации последствий обстрела привлечены 45 спасателей и 10 единиц техники.

Напомним, ночью 25 мая Россия атаковала Николаев ударными дронами, убив 77-летнего мужчину. Попадание произошло по пятиэтажному дому: пять человек пострадали, в том числе подросток.

Ранее сообщалось, что вторую ночь подряд страна-террорист Россия массированно атаковала Киев и область ракетами и дронами. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары, пострадали девять человек.

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