В Чернигове в результате вражеской атаки есть пострадавшие, под завалами могут оставаться люди. Фото

Ночью 6 июня Россия нанесла комбинированный удар по Чернигову: в городе прогремело 14 взрывов, повреждены многоэтажки, предприятие и объекты инфраструктуры. В результате действий агрессора пострадали четверо мирных жителей, по состоянию на утро под завалами продолжали поиски.

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Предварительно, враг атаковал беспилотниками типа "Герань-2" и баллистикой – крылатой ракетой и "Искандер-М". Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Били по жилому массиву – повреждены многоквартирные и частные дома. Четыре человека ранены. Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести", – отметил он.

По его словам, в Чернигове повреждено одно из предприятий и объекты инфраструктуры. Сообщалось, что под завалами завалами могут быть люди.

Поэтому на местах поражений продолжались поисково-спасательные работы, их вели специалисты ГСЧС и кинологическая группа со служебными собаками.

Глава ОВА добавил, что в результате массированного вражеского удара в домах жителей исчез свет.

На местах ударов работали полицейские, взрывотехники, спасатели, энергетики и все экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки в ночь на 5 июня Россия убила пятерых жителей города Прилуки, что на Черниговщине. Среди жертв – семья начальника местной пожарной части: жена, дочь и годовалый внук. Из-за взрывов сгорели дома в жилой застройке, пострадали девять жителей.

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