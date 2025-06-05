Оккупанты атаковали Прилуки на Черниговщине: погибли пять человек, среди жертв – маленький ребенок. Фото
Страна-агрессор Россия во время дроновой атаки по Черниговщине в ночь на 5 июня убила пятерых жителей Прилук, в том числе ребенка. Из-за взрывов в городе сгорели дома в жилой застройке, пострадали шестеро жителей.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, враг направил не менее шести ударных беспилотников типа "Герань".
"Предварительно известно о пяти погибших – из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь", – известил чиновник в половине шестого утра.
Он подчеркнул, что на местах вражеских попаданий работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы.
По данным ГСЧС, в результате попаданий в Прилуках возникли масштабные пожары в жилом секторе. В частности, уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.
"Пять человек, среди них – ребенок в возрасте 1 год и 4 месяца, погибли в результате российской ночной атаки БПЛА по городу Прилуки. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести", – добавили спасатели.
В полиции уточнили, что, среди пяти жертв российских дроновых ударов в Прилуках, оказалась целая семья. Это 46-летняя местная жительница, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года рождения. Всех троих нашли под завалами.
"Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий. Полиция помогает пострадавшим гражданам и фиксирует последствия российских ударов", – отметили в ведомстве.
Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня в результате атаки российских дронов-камикадзе типа Shahed в Чернигове пострадали четыре человека. В городе были повреждены многоэтажки, школы, несколько магазинов, остановки, а также дома в частном жилом секторе.
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