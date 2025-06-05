"Сегодня наше сердце обожжено болью": появилось фото полицейской, которую РФ убила вместе с маленьким сыном ударом по Прилукам

Государство-террорист Россия ударом по Прилукам на Черниговщине 5 июня убило молодую патрульную полицейскую Дарью Шигиду. Вместе с ней погиб ее сыночек, которому был всего год и четыре месяца, а также мама.

Видео дня

Этой ночью в их дом попал ударный российский беспилотник. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

"Сегодня наше сердце обожжено болью. Во время ночного вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу – полицейскую Дарью Шигиду", – отметили в ведомстве.

Дарья, 1998 года рождения, присоединилась к рядам полиции в Киеве в 2020 году. Коллеги вспоминают, что она была сильная, светлая и искренняя, а еще верная присяге, справедливая, с глубоким чувством долга.

Стать полицейской – была ее мечта и призвание. Отец женщины – пожарный, который с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе.

Поэтому гибель молодой патрульной, чью жизнь оборвала страна-агрессор РФ, это не просто потеря – это вырванная с корнем жизнь трех поколений.

"Нет слов, которые могли бы утолить эту боль. Только тишина, слезы и ярость – за уничтоженные жизни. Мы помним. Мы не простим. Светлая память Дарье, ее сыночку и маме. Соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал эту семью. Навсегда в сердцах. Навсегда в строю", – отметили в Патрульной полиции.

"Россия продолжает убивать детей. Целые семьи и поколения... Это и есть геноцид... Сил мужчине, который потерял жену, дочь и внука... Сил мужу Дарьи, который потерял жену, сыночка и тещу... Наши искренние соболезнования..." – отметили в Facebook-сообществе "Их убила Россия", где опубликовали фото погибших женщин.

Напомним, что во время атаки в ночь на 5 июня по Прилукам Россия направила по меньшей мере шесть дронов типа "Герань": из-за взрывов сгорели дома в жилой застройке, гаражи и авто. В результате военного преступления РФ погибли пять человек, еще девять жителей пострадали.

Погибшие 46-летняя женщина, ее дочь-полицейская и маленький внук – вся семья начальника местной пожарной части. Российский дрон попал в их дом, тела женщин и малыша нашли под завалами. Спасатель этой страшной ночью вместе с командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в Коростышеве на Житомирщине в результате российской комбинированной атаки в ночь на 25 мая погибли трое детей из одной семьи, их родители попали в больницу. Спустя несколько дней выпускники местного лицея №1 на кладбище провели "последний звонок" для своего одноклассника Романа и его младших братика и сестрички, Станислава и Тамары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!