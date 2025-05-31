'Боль разрывает сердца': сеть поразили кадры 'последнего звонка' на кладбище для детей, которых убила Россия

На Житомирщине выпускники лицея №1 в Коростышеве в праздник последнего звонка пришли на городское кладбище. Они принесли цветы и игрушки для своего одноклассника Романа и его младших брата и сестры, Станислава и Тамары.

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Жизни троих детей из одной семьи забрала российская комбинированная атака в ночь на 25 мая. Пронзительно трогательные кадры с последнего звонка, который никогда не услышат Роман, Станислав и Тамара, опубликовали на странице лицея №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета в Facebook.

"День последнего звонка, который должен был бы быть полон радости, объятий, слез счастья и прощания со школой, превратился в день тишины, скорби и глубокой боли. Одиннадцатиклассники, вместо праздничных фото и цветов, после последнего урока поехали на кладбище – к своему однокласснику Роману, а также его младшим братику и сестричке – Станиславу и Тамаре, погибшим в результате ночной атаки. Они привезли туда игрушки, открытки... и даже кусочки торта, потому что вчера у Тамары должен был быть день рождения. Но теперь вместо шариков – свечи памяти, вместо поздравлений – слезы", – говорится в сообщении.

В лицее рассказали: в этом году последний звонок для выпускников лицея звучал не в стенах учебного заведения, а на кладбище – возле места, где нашли вечный покой те, кто уже никогда его не услышит.

"Классный руководитель 11 класса провела для детей последний звонок прямо на кладбище. Без громких колоколов, без громкой музыки. Но с глубоким трепетом, уважением и любовью. Этот звонок прозвучит в их сердцах навсегда. Сегодня мы еще раз почувствовали, как война крадет не только жизни – она крадет детство, юность, праздники, воспоминания, которые должны были бы быть теплыми...Светлая память Роме, Тамаре и Станиславу. Они должны были быть рядом. И мы никогда этого не забудем", – отметили в лицее.

В комментариях к сообщению – множество полных сожаления по загубленным юным жизням и холодной ярости к тем, кто их оборвал, комментариев.

"Легоньких вам облачков, детки! А проклятые оккупанты должны гореть в аду!", "Страшно и больно, вечная память вам, детки", "Жаль, печаль, слезы, неописуемая боль разрывает. Вечная светлая память безвинно убитым, царство небесное, искренние соболезнования родным и близким", "Какая Огромная Потеря...Какая боль...Светлая память вам, Ангелочки", "Бедные дети, как жаль и живых, что все это видят и переживают, и мертвых....Светлая память", – пишут украинцы.

"Какие искренние дети... Дети, которых война сплотила и закалила! Это добрые сердца детей, которые должны жить в мире и спокойствии, иметь счастливое будущее....Дай Бог, чтобы каждый осуществил свою мечту в жизни!..А погибшим деткам – царство небесное, легких облаков", "Боль разрывает... так не должно было быть. Детки... Недострана, сгинь с планеты", "Сердце разрывается от боли", "Маленькие наши птенчики, вы улетели в Царство небесное, оставив о себе светлую память и неописуемую боль!!!" – не сдерживают эмоций люди.

Напомним, в ночь на 25 мая россияне убили на Житомирщине троих детей из одной семьи. Родителей детей госпитализировали, мама находится в тяжелом состоянии.

У старшего погибшего мальчика, Романа, через несколько дней должен был быть выпускной, а его младшая сестренка должна была праздновать день рождения.

Зато 29 мая всех троих детей похоронили. На прощание с невинными жертвами российской агрессии пришли сотни людей.

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