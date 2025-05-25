Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

Вследствие удара РФ по Житомирской области в ночь на воскресенье, 25 мая, погибли трое детей из одной семьи. Их родители госпитализированы, мама находится в тяжелом состоянии.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в официальном Telegram-канале. "Еще одна страшная ночь для Украины", – написал он.

Под ударом врага оказались 13 регионов страны: Киев, Киевщина, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Одесчина, Харьковщина, Черниговщина, Черкассчина, Сумщина, Полтавщина.

Войска России запустили ракеты и ударные БПЛА, целью стали дома мирных украинцев: повреждены более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на трех локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

По состоянию на утро воскресенья известно, что удары РФ убили 12 человек, более 60 ранены.

"Среди погибших – трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии", – рассказал Клименко.

Министр добавил, что находится на связи с регионами и координирует работу подразделений МВД.

На всех местах поражения с первых минут работают спасатели и полицейские. Они разбирают завалы, эвакуируют людей, фиксируют последствия военных преступлений РФ и помогают пострадавшим.

"Благодарен каждому за работу! Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель – страх и смерть", – заявил руководитель МВД и призвал украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая РФ ударила по Украине ракетами различных типов, в том числе "Калибрами" и баллистикой, а также "Шахедами". Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. Вследствие массированной атаки агрессора 12 человек погибли, более 60 ранены.

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