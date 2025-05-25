УкраїнськаУКР
русскийРУС

Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,4 т.
Атака РФ на Житомирщину

Вследствие удара РФ по Житомирской области в ночь на воскресенье, 25 мая, погибли трое детей из одной семьи. Их родители госпитализированы, мама находится в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в официальном Telegram-канале. "Еще одна страшная ночь для Украины", – написал он.

Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

Под ударом врага оказались 13 регионов страны: Киев, Киевщина, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Одесчина, Харьковщина, Черниговщина, Черкассчина, Сумщина, Полтавщина.

Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

Войска России запустили ракеты и ударные БПЛА, целью стали дома мирных украинцев: повреждены более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на трех локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

По состоянию на утро воскресенья известно, что удары РФ убили 12 человек, более 60 ранены.

Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

"Среди погибших – трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии", – рассказал Клименко.

Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

Министр добавил, что находится на связи с регионами и координирует работу подразделений МВД.

Погибшие на Житомирщине дети – из одной семьи, их мама в тяжелом состоянии: в МВД рассказали детали

На всех местах поражения с первых минут работают спасатели и полицейские. Они разбирают завалы, эвакуируют людей, фиксируют последствия военных преступлений РФ и помогают пострадавшим.

"Благодарен каждому за работу! Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель – страх и смерть", – заявил руководитель МВД и призвал украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая РФ ударила по Украине ракетами различных типов, в том числе "Калибрами" и баллистикой, а также "Шахедами". Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. Вследствие массированной атаки агрессора 12 человек погибли, более 60 ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!