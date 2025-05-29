Пришли сотни людей: на Житомирщине попрощались с тремя детьми, которых Россия убила ракетным ударом. Фото и видео

В городе Коростышев Житомирской области 28 мая прошли похороны 8-летнего Станислава, 12-летней Тамары и 17-летнего Романа – трех детей из семьи Мартынюк, убитых Россией. Несовершеннолетние погибли в собственном доме во время вражеского обстрела ночью 25 мая; их родители получили ранения, но выжили.

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Проститься с детьми пришли несколько сотен человек, передает "Громадське". Мэр Коростышева Юрий Денисовец назвал 25 мая "черным днем в истории города".

Самый старший погибший – 11-классник Роман. Через считаные дни он должен был быть на своем выпускном; на его катафалке была прикреплена выпускная лента. Последний звонок для подростка прозвонила одноклассница.

Директор городского лицея № 1 Павел Поздняков рассказал, что Роман увлекался историей Украины, во время уроков не боялся доказывать свое мнение.

"Наряду с историей у него была физика. Дети боятся сложного предмета, но Ромчик говорил: да нет, она легкая", – вспомнил Поздняков.

Он добавил, что все погибшие дети "стремились к совершенству во всем", были добрыми и помогали другим.

Последний звонок для младших братика и сестрички, Тамары и Станислава, отзвонили в их музыкальной школе. Там они учились играть на домре, были отличниками. Маленького Станислава на занятия сестренка приводила за руку. В мае они как раз сдали академические концерты и готовились к выпуску.

Преподавательница Лариса Васильевна призналась: ей сложно поверить, что детей больше нет. "Томочка у меня училась. В четверг ребенок после обеда был на уроке, а в субботу ее уже не было. Это очень тяжело", – сказала женщина.

Тамара хотела быть учительницей математики, как и ее мама. "А [Станислав] такой послушный, такой умный был. Что надо, что он умел, то сидел и рисовал. Очень хорошие дети, из такой большой хорошей семьи. Нет страшнее трагедии", – заявила Лариса Васильевна.

"Это будущее нашей страны, будущее нашей нации, которое сейчас уничтожает Россия", – сказала директор музшколы Екатерина Грабчук.

Мать и отец погибших из-за обстрела попали в больницу. У мужчины была черепно-мозговая травма, у жены – перелом позвоночника. Она до сих пор находится в больнице и ждет операцию.

Папа детей возглавлял похоронную процессию в кругу других родственников.

У супругов остались старшие сыновья в возрасте 24 и 26 лет.

Напомним: в ночь на 25 мая российская оккупационная армия запустила по Украине 69 ракет и 298 дронов. Под атакой были 13 регионов; в целом пострадали более 70 гражданских (13 человек погибли, более 60 ранены). Из них на Житомирщине пострадали 12 человек, погибли трое несовершеннолетних.

Как ранее писал OBOZ.UA, в результате российской атаки на Коростышев осколки ракеты упали на частный жилой дом семьи Мартынюк, который находился на окраине города, возле леса.

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