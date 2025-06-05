В Прилуках в результате вражеской атаки погибла семья начальника местной пожарной части: детали трагедии. Фото

В Прилуках на Черниговщине ночью 5 июня российский ударный беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Там погибла вся его семья: жена, дочь и маленький внук.

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Спасатель в это время вместе с подчиненными ликвидировал последствия вражеской атаки. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Погибла его семья. Жена. Дочь – патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага. Мои соболезнования невосполнимой потере. Убийства и страдания гражданских – это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", – написал глава МВД.

Погибшей жене спасателя было 46 лет, дочь – 1998 года рождения, а внуку исполнилось всего 1,4 года.

Всего в Прилуках из-за российских ударов погибли пять человек, еще шестеро получили травмы. В городе возникли масштабные пожары в жилом секторе, уничтожено несколько домов, гаражей и авто.

Клименко отметил, что этой ночью из-за атаки РФ также пострадали жители Харькова. Там на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам: 18 человек травмированы, среди них – четверо детей.

"Россия сознательно бьет по гражданским. Целит по домам, где дети должны спать, а не погибать. Это – военное преступление. И за каждую убитую жизнь будет ответственность. На поле боя. В международных судах. На страницах истории", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня президент Владимир Зеленский почтил память детей, погибших в результате войны РФ против Украины. По имеющимся данным, Россия убила 631 украинского ребенка. Точное же количество остается неизвестным, поскольку пока нет доступа к временно оккупированным территориям.

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