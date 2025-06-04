'Мир не должен забывать и прощать': Зеленский в памятный день показал фото детей, которых убила Россия, и призвал к наказанию агрессора

В среду, 4 июня, президент Владимир Зеленский почтил память детей, погибших в результате обстрелов и боевых действий страны-террористки России. Он отметил, что на сегодня остается неизвестной точная цифра погибших, поскольку доступа к временно оккупированным территориям на данный момент нет. По имеющимся данным, РФ убила 631 ребенка.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео, где содержатся фото ни в чем не повинных украинских ангелочков, и призвал мир наказать агрессора.

"Этих детей убила Россия своей войной. Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже в течение лет", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что именно 4 июня Украина чтит память детей, погибших из-за абсолютно неспровоцированной и преступной российской войны против Украины.

"Сегодня мы еще не знаем точного количества погибших, потому что не имеем доступа к временно оккупированным территориям. Это еще придется установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных россиянами наших городов и сел", – отметил Зеленский.

Гарант подчеркнул, что никто не должен забывать и прощать агрессору эту страшную боль. Он призвал мир проявить солидарность ради того, чтобы Россия отвечала за совершенные преступления и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир.

Напомним, в городе Коростышев Житомирской области, 28 мая состоялись похороны 8-летнего Станислава, 12-летней Тамары и 17-летнего Романа – трех детей из семьи Мартынюков, убитых Россией. Несовершеннолетние погибли в собственном доме во время вражеского обстрела РФ ночью 25 мая; их родители получили ранения, но выжили.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля страна-террористка Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Ракета прилетела в плотную жилую застройку, возле которой находилась детская площадка. В результате атаки погибли 19 человек, из которых девять детей.

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