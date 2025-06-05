РФ ударила по Харькову ракетой и "Шахедами": есть попадания в дома, среди пострадавших – беременная и дети

В ночь на четверг, 5 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Сначала они атаковали город ракетой, а затем "Шахедами", под ударом был Слободской район. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома.

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На данный момент известно о 17 пострадавших. Об этом информировали городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Первый прилет в Слободском районе был зафиксирован в результате ракетного удара РФ. Дроны, которые враг направил на Харьков, попали в многоквартирные жилые дома. Вспыхнули квартиры и припаркованные автомобили.

Среди пострадавших беременная женщина, девочка 9 лет, мальчик 7 лет и две девочки 13 лет, а самой старшей пострадавшей 93 года. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

По состоянию на 3:10 количество пострадавших возросло до 17 человек.

Терехов сообщил о, предварительно, шести попаданиях вражеских беспилотников по Харькову, один из них не разорвался. Еще один попал в квартиру на 17-м этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме зафиксирован удар по второму этажу.

Всего пострадали семь многоэтажек, полностью сгорели четыре авто во дворах.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России под утро 2 июня осуществили дроновые и ракетные удары по Харькову. Вследствие попаданий в нескольких районах зафиксированы повреждения, пострадали шестеро горожан, среди которых ребенок.

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