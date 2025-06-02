Оккупанты атаковали Харьков дронами и баллистикой: количество раненых возросло до шести, среди них – дети

Оккупационные войска России под утро 2 июня осуществили дроновые и ракетные удары по Харькову. В результате попаданий в нескольких районах зафиксированы повреждения, пострадали шестеро горожан, среди которых двое детей.

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Над ликвидацией последствий на местах работают профильные службы. Детали о вражеской атаке рассказали мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По их словам, после 04:00 в понедельник мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе, впоследствии были зафиксированы прилеты вражеских БПЛА в Холодногорском районе Харькова – возник пожар.

Кроме этого, из-за ударов повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобилей.

В результате атаки БПЛА в Холодногорском районе пострадали шесть человек, среди них семилетний мальчик и еще один ребенок. Всем травмированным оказали высококвалифицированную медицинскую помощь.

В то же время агрессор применил против Харькова баллистику. Предварительно, одна из российских ракет попала в дорогу в Киевском районе города, а вторая ударила вблизи многоэтажек в этом же районе: в домах выбило окна, повреждены фасады.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июня Россия тоже нанесла массированный дроновой удар по Харькову: было зафиксировано восемь взрывов в Шевченковском и Киевском районах. В результате обстрела пострадал человек, на местах попаданий возникли пожары.

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