Оккупанты ударили по Харькову дронами: возникли пожары, есть пострадавший

Ночью 31 мая российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по Харькову. Всего в областном центре было зафиксировано 8 взрывов – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

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Вследствие обстрела пострадал человек, на местах прилетов возникли пожары. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Первые взрывы в Харькове были зафиксированы около 3 часов ночи, под ударом оказался Шевченковский район. Еще через полчаса появилась информация о попадании БПЛА по территории производственного предприятия в Киевском районе.

В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО, вследствие чего повреждены помещения и несколько автомобилей. Также стало известно, что в Киевском районе Харькова в нескольких домах выбиты стекла.

Терехов отметил, что на местах попаданий в двух районах возникли пожары, в Киевском районе один пострадал человек. Всего ночью было зафиксировано не менее восьми прилетов по городу.

Напомним, предыдущей ночью оккупанты ударили дронами по Харькову и Чугуевской громаде: пострадали люди, среди раненых – дети.

Ранее сообщалось, что войска России вечером 29 мая атаковали ракетами пригород Харькова. Под вражеским обстрелом оказалось гражданское предприятие в Чугуевском районе.

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