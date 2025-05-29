Оккупанты ударили ракетами Х-35 по предприятию под Харьковом. Фото

Войска государства-агрессора России вечером в четверг, 29 мая, атаковали ракетами пригород Харькова. Под вражеским обстрелом оказалось гражданское предприятие в Чугуевском районе.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры. Взрывы в регионе прогремели около 18:30.

Отмечается, что по предварительным данным, российские оккупанты применили для атаки две ракеты Х-35.

"По данным следствия, 29 мая около 18:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе. Повреждены помещения и транспортные средства", – сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ", – проинформировали правоохранители.

Напомним, что днем 29 мая Россия нанесла ракетный удар по территории Гороховской общины на Николаевщине. Под поражение попало фермерское хозяйство, где погиб работник и еще трое получили ранения.

Также российские войска нанесли авиаудар по селу Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожской области. Во время утренней атаки противник сбросил по меньшей мере пять управляемых авиабомб на жилую застройку. В результате атаки есть погибшие.

А на Херсонщине под вражеским ударом оказались Херсон, Берислав, поселки Антоновка, Камышаны и Инженерное, в результате чего известно о трех погибших, еще четыре человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 25 мая Россия атаковала ударными дронами Николаев, убив женщину и 77-летнего мужчину. Попадание произошло в пятиэтажный дом: пять человек пострадали, в том числе подросток.

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