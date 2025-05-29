Россия ударила авиабомбами по Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома. Фото

В четверг, 29 мая, российские войска нанесли авиаудар по селу Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожской области. Во время утренней атаки противник сбросил по меньшей мере пять управляемых авиабомб (КАБов) на жилую застройку.

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В результате атаки есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

В результате удара погибли двое мужчин, еще три человека – две женщины и один мужчина – получили ранения. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, их состояние уточняется.

В результате обстрела полностью уничтожены пять частных домов, еще около 50 – получили повреждения. Один из домов загорелся. Из-за повреждения воздушных линий электропередачи без света остались около 600 абонентов в восьми населенных пунктах Воздвижевской и Гуляйпольской громад.

Напомним, Россия днем 29 мая нанесла ракетный удар по территории Гороховской громады. Под поражение попало фермерское хозяйство, где погиб работник и еще трое получили ранения.

Ночью 29 мая защитники неба Украины отбили очередную российскую атаку, обезвредив 56 дронов различных типов. Известно о попадании и падении обломков вражеских целей в прифронтовых локациях трех областей.

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