Оккупанты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству на Николаевщине: есть жертва и раненые. Фото

Страна-агрессор Россия днем 29 мая нанесла ракетный удар по территории Гороховской громады. Под поражение попало фермерское хозяйство, где погиб работник и еще трое получили ранения.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он показал фото с последствиями военного преступления РФ.

"Российские мрази ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской громаде", – написал чиновник в 11:47.

Он уточнил, что из-за удара получили ранения четверо работников предприятия.

"Трое в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики", – добавил глава ОВА.

Впоследствии стало известно, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 25 мая Россия атаковала ударными дронами Николаев, убив женщину и 77-летнего мужчину. Попадание произошло в пятиэтажный дом: пять человек пострадали, в том числе подросток.

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