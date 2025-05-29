Над Украиной обезвредили 56 дронов РФ, зафиксированы попадания вражеских целей в прифронтовых локациях

Ночью 29 мая защитники неба Украины отбили очередную российскую атаку, обезвредив 56 дронов различных типов. Известно о попадании и падении обломков вражеских целей в прифронтовых локациях.

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Атака продолжалась с 23:20 минувших суток, ПВО работала в ряде областей. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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Военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, больше известный как Сергей "Флеш", расставил точки над "і" в вопросе, могут ли оккупанты управлять "Шахедами" удаленно. Он отметил: эти ударные дроны не управляются в полете через Telegram, не посылают никакие видео через украинские сети мобильной связи и не имеют внутри искусственного интеллекта. Однако на них установлены специальные трекеры, которые присылают врагу местонахождение и полетные данные (скорость, высоту) через Telegram-бот.

В свою очередь начальник Управления коммуникаций ВС ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что воины Сил обороны Украины научились различать "Шахеды" и дроны-имитаторы по звуку, виду и размеру.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 мая Россия нанесла по Украине удары пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и авиаракетой Х-59/69, а также атаковала 88 дронами. Защитники неба обезвредили 71 БПЛА, при этом были зафиксированы попадания в восьми локациях.

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