Могут ли оккупанты управлять 'Шахедами' удаленно: украинский специалист расставил точки над 'і'

На самом деле российские дроны типа "Шахед" не управляются в полете через Telegram, не посылают никакие видео через украинские сети мобильной связи и не имеют внутри искусственного интеллекта. Однако на них установлены специальные трекеры, которые отправляют местонахождение и полетные данные (скорость, высоту) через Telegram-бот.

Видео дня

Об этом 26 мая заявил военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, больше известный как Сергей "Флеш". На своем канале в Telegram он ответил на информацию, опубликованную ранее The Economist, о модернизации россиянами иранских дронов-камикадзе.

Специалист подчеркнул, что журналисты распространили некорректные утверждения.

"Флеш" отметил, что "Герани" (русский вариант названия "Шахедов") по-прежнему летают на основе сигналов спутниковой навигации, поэтому наши средства радиоэлектронной борьбы могут на них воздействовать.

Об управлении дронами-камикадзе в онлайн режиме через Telegram речь не идет, и украинские инженеры не находили внутри "Шахедов" никаких записок от коллег из РФ.

"Что есть. На "Шахедах" установлен трекер, который отправляет информацию о местоположении и полетные данные (скорость, высота). Показания присылаются через Telegram-бот. Для отправки используются сети мобильной связи и SIM-карты. SIM-карты могут быть российские, украинские и других стран. Этих модемов и SIM-карт в обломках мы находим сотни, если не тысячи уже.

Мы, понимая все это, не даем "Шахедам" работать через наши сети мобильной связи", – утверждает эксперт.

То есть вражеские БПЛА не могут управляться удаленно, у них нет такого функционала, а просто пытаются передавать свое местоположение.

Как писал OBOZ.UA, в The Economist утверждали, что Россия способна менее чем за три дня изготовлять около 300 "Шахедов". В будущем оккупанты планируют увеличить производство таких беспилотников до 500 в сутки.

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