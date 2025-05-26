Россия планирует увеличить производство 'Шахедов', чтобы запускать по тысяче за атаку – The Economist

В прошлом году Россия производила около 300 дронов-камикадзе типа "Шахед" в месяц, но сейчас то же самое количество государство-агрессор выпускается менее чем за три дня. В будущем оккупанты планируют увеличить производство беспилотников до 500 в день.

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"Атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью", – заявило The Economist. Издание отметило, что документы о запланированном расширении производственных мощностей РФ есть у украинской разведки.

Как считает украинский эксперт по авиации Константин Криволап, такие цифры могут быть преувеличением. Российская военная промышленность работает на бахвальстве и ложных сообщениях, объяснил он. "Но очевидно, что цифры значительно возрастут", – признал Криволап.

В The Economist предупредили, что огромное количество вражеских целей – главная проблема для украинской ПВО и ПРО.

25 мая Кремль устроил самую массированную атаку, применив 298 дронов (рекордное количество) и 69 ракет – всего 367 средств поражения.

В результате, как написали журналисты, "Украина снова шагнула в неизвестность". Если текущие переговоры о прекращении огня провалятся – что кажется весьма вероятным – подразделениям противовоздушной обороны придется существенно экономить свои перехватчики.

Известно, что Россия уже шестой раз модернизирует свои "Герани", производимые по примеру иранских Shahed-136. Теперь они используют машинное обучение для нанесения ударов по хорошо защищенным целям.

Продолжая анализировать уцелевшие дроны-камикадзе, инженеры говорят, что новейшие модели не боятся украинской радиоэлектронной борьбы. Они больше не полагаются на помехоустойчивый GPS, а управляются искусственным интеллектом и используют для управления украинские интернет-сети.

Инженеры рассказали журналистам, что недавно обнаружили записку внутри одного из вражеских БПЛА во время его разборки. Предположительно, эту записку оставил их российский коллега – чтобы намекнуть на новый алгоритм управления, внедряемый в "Шахеды".

Беспилотники контролируются "с помощью ботов на платформе социальных сетей Telegram, отправляющих данные о полете и прямые видеосигналы операторам-людям в режиме реального времени", пересказали в СМИ суть записки.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинские легкомоторные самолеты на протяжении определенного времени применяют для охоты за разведывательными БПЛА россиян. "Переквалифицировать" их на сбивание еще и ударных дронов (как "Шахед"), до сих пор не удавалось по ряду причин, но украинские специалисты продолжают работать в этом направлении.

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