В ПВО ищут возможности, чтобы легкомоторные самолеты сбивали 'Шахеды', – Игнат

Украинские легкомоторные самолеты уже на протяжении определенного времени применяют для охоты за разведывательными БпЛА россиян. Однако "переквалифицировать" их на сбитие еще и ударных дронов типа "Шахед" до сих пор не удавалось по ряду причин.

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Впрочем, украинские специалисты не опускают рук и ищут способы задействования легкомоторной авиации на этом важном направлении. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, в Украине неустанно ищут средства для усиления украинской системы ПВО.

"Силы обороны применяют все методы для сбивания. Я уже заметил, что работали и истребители, вертолеты, мобильные огневые группы, РЭБ, Силы беспилотных систем тоже наращивают способности по дроновой ПВО. Многие эксперты обращают внимание на легкомоторную авиацию. Мы уже давно это применяем. ЯК-52 охотятся успешно, когда это позволяет погода и видимость, за разведывательными БПЛА", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил констатировал, что сейчас применение легкомоторной авиации для уничтожения "Шахедов" невозможно по ряду причин.

"Не стоит надеяться и рассчитывать, что легкомоторная авиация будет что-то делать, учитывая, что "Шахед" до 90 килограммов увеличил боевую часть, учитывая, что не может легкомоторный самолет работать ночью", – сказал он.

Однако, по словам Игната, поиск возможностей для задействования такой авиации в отражении атак "Шахедов" продолжается.

Напомним, ночью 25 мая РФ атаковала Украину ракетами из стратегической авиации, "Калибрами", баллистикой и "Шахедами". Силы обороны во время воздушного боя обезвредили 45 ракет и 266 дронов РФ.

По состоянию на 10:30 известно о разрушениях в 13 областях, а также о том, что минимум 12 человек погибли, более 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.

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